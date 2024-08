La Generalitat descentralitza el tractament de la brossa orgànica al Pirineu de Lleida

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència de Residus de la Generalitat (ARC) planteja descentralitzar el tractament de les escombraries orgàniques a les comarques pirinenques de Lleida i concentrar a la planta de Fígols de Tremp la gestió de la fracció no reciclable, coneguda com a resta, que ara suposa la meitat dels residus domèstics que es generen en aquestes comarques i que en un termini de 6 anys passarà a sumar una mica més de la tercera part.

La proposta de planificació, que afecta la Val d’Aran, els Pallars i l’Alta Ribagorça i que està en fase d’exposició pública per presentar al·legacions fins al 6 de setembre, respon a una previsió d’augment de la generació de brossa orgànica en aquestes àrees els propers sis anys.Així mateix, segons recull el document, entre aquest any i 2030 les 2.511 tones de residus orgànics que produeixen les llars i negocis d’aquestes quatre comarques, amb un pes elevat del turisme en l’equació, creixerien fins a les 3.847, amb un augment del 53 per cent en sis anys.Paral·lelament, la fracció d’escombraries resta, que és la que no va al contenidor marró (orgànic), verd (vidre), groc (envasos i llaunes) ni blau (paper) sinó al gris (bolquers i compreses, alumini, bombetes, ceràmica), cauria una mica més d’un 25%, de gairebé 11.000 tones anuals a poc més de 8.000.En aquest escenari, la proposta de l’Agència de Residus passa per instal·lar a la Val d’Aran una planta de tractament d’escombraries orgàniques amb capacitat per tractar 1.150 tones anuals i per ampliar les de Tremp i Sort fins a, respectivament, 1.750 i 1.000.D’aquesta manera, l’abocador de Fígols de Tremp deixaria de rebre els residus orgànics d’Aran i continuaria tractant els de l’Alta Ribagorça, mentre que el de Sort guanyaria en capacitat.

“L’opció més favorable és el tractament descentralitzat de la Val d’Aran i l’ampliació dels tractaments de Sort i Tremp” per a la brossa orgànica, assenyala l’informe, que afegeix que, per a l’Alta Ribagorça, “a causa de la inviabilitat de l’emplaçament es proposa mantenir el seu tractament a la planta de Tremp”.El plantejament gira en sentit contrari, cap a la centralització, en el cas de la fracció resta: “S’estudiarà la realització d’un CTR (Centre de Tractament de Residus) a Tremp”, indica, que “es dissenyarà per a un escenari nominal de tractament d’11.000 tones anuals de resta i 2.500 d’orgànica”.Així, el projecte contempla un ritme de tractament de 35 tones de residus per hora en el cas de la fracció resta i una producció final d’entorn de 1.250 tones de compost, susceptible de ser utilitzat com a adob, per a les escombraries de caràcter orgànic.

Els residus orgànics es quadrupliquen en deu anys

El volum d’escombraries de tipus orgànic que es genera al Pallars, l’Alta Ribagorça i l’Aran s’ha quadruplicat en una dècada, segons les dades que ressenya el document de l’Agència de Residus sobre el tractament dels residus domèstics en aquests territoris. Així, els residus d’aquest tipus han passat de les 635 tones del 2014 a les 2.289 de l’any passat o les 2.511 previstes per a aquest exercici. Les projeccions per al 2024 ressenyen creixements molt menys acusats de la generació de la resta de tipus de residus domèstics, que únicament està a prop de doblar-se en el cas dels envasos, el volum dels quals passa de les 635 tones anuals del 2014 a les 1.091 previstes per a aquest any. A aquest augment del 72% només se li atansa el del 65% que es registra en l’apartat “d’altres” (de 2.972 a 4.903). L’augment es queda en el 53% (de 1.657 a 2.536) en la recollida de paper i cartró i en el 33% (de 1.194 a 1.730) en la de vidre. L’únic descens, acusat ja que assoleix una magnitud del 18%, es produeix en la fracció denominada resta, en la qual es produeix un descens de més de 2.300 tones (de 13.309 a 10.929).