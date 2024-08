Un mausoleu donarà sepultura a centenars de veïns de Térmens

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“És un lloc de memòria que permetrà mantenir les restes amb dignitat sense hipotecar la possibilitat d’estudiar-les en el futur”, explica Ramon Solé, assessor de l’ajuntament de Térmens en matèria de patrimoni sobre l’edifici que, en uns mesos, acollirà les restes de centenars de veïns morts entre el segle XVI i el 1920. Van ser exhumats en les prospeccions arqueològiques efectuades en l’entorn de l’església de Sant Joan, eix d’una comunitat santjoanista medieval, després de la seua declaració com a BIC (Bé d’Interès Cultural) estatal el 1984.

“Són els avantpassats dels veïns de Térmens. El nou edifici del cementiri permetrà donar-los sepultura i tranquil·litat”, anota l’alcaldessa, Concepció Cañadell.L’immoble, una sala polivalent construïda amb una ajuda de 60.000 euros de la diputació de Lleida, acollirà en prestatgeries accessibles les 296 caixes amb les restes inventariades, que en les últimes quatre dècades han viscut un èxode les últimes etapes del qual han estat un espai del centre cultural Sant Joan, a Térmens, i les dependències de l’organisme provincial.Les excavacions van topar amb una àrea d’alt interès arqueològic en el qual l’empremta dels ibers compartia espai amb el que entre el segle XVI i el 1920 va ser el cementiri de Térmens. Abans va estar en el que avui és el carrer Bellvís, des d’on la parròquia es va traslladar a la capella santjoanista (cedida al seu torn pel bisbat d’Urgell a l’ajuntament el 1964) davant de l’estat de ruïna de l’església original.“La idea és inaugurar la sala polivalent al novembre i efectuar el trasllat quan Cultura ens digui com ha de fer-se”, explica Cañadell, que coincideix amb Solé a anotar que, al tractar-se al mateix temps de restes arqueològiques catalogades (algunes del brot de còlera del 1847), no poden ser sepultades. “Vam aprofitar l’ajuda per fer la sala i un mausoleu que contingués les caixes”, diuen.La sala, que inclou un altar de l’antiga capella santjoanista, podrà ser utilitzada per a cerimònies funeràries.

Un ambiciós projecte per al concorregut poliesportiu

L’ajuntament de Térmens invertirà més de 300.000 euros, 296.000 d’una ajuda de la Generalitat, en l’adequació del pavelló poliesportiu municipal com a refugi climàtic. La intervenció, centrada en la climatització i que ha d’estar acabada al juny, és en realitat la primera fase d’una actuació més ambiciosa per millorar l’accessibilitat i les prestacions de l’edifici, que registra centenars d’usuaris cada setmana a més d’acollir celebracions festives. “Creiem que podem donar sortida a aquesta inversió. Té molt ús i volem que les instal·lacions estiguin en bones condicions”, assenyala l’alcaldessa, Concepció Canadell, que destaca que “la gent no ha de sortir de Térmens per fer esport o anar al gimnàs”, una oferta que també atreu veïns de pobles propers.

Val a assenyalar que al poliesportiu s’entrena diàriament un equip de 40 patinadors, s’entrenen sovint equips de futbol, futbol sala i bàsquet i es preparen bombers, a la qual cosa se suma l’activitat d’un gimnàs amb 130 socis a la planta superior que “gestionen de manera altruista un grup de veïns”. La millora, afegeix, “és una reivindicació dels atletes i els esportistes que estan tot el dia utilitzant el pavelló”, que data del 1989.