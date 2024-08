Sis polls d'arpella cendrosa recuperats a la Figuerosa

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’associació Limonium Natura de la Figuerosa està criant sis polls d’arpella cendrosa (Circus pygargus) en el hacking o espai d’alliberament assistit que es va habilitar fa quatre anys en aquest nucli de Tàrrega.

“Aquests polls han estat recuperats dels seus nius perquè al camp era inviable que poguessin tirar endavant, sigui perquè eren caganius, l’últim ocell nascut a la llocada, o perquè es van haver de rescatar amb caràcter d’urgència a punt de ser atropellats”, va destacar Miki Rodríguez, impulsor del projecte.“Al hacking, els polls poden créixer amb garanties i adaptar-se al medi de forma progressiva, alhora que aquest espai ens serveix per educar i conscienciar el territori”, va apuntar Rodríguez, que va afegir que “els visitants aprenen a diferenciar els mascles de les femelles, veuen com evolucionen els polls i aquests aprenen a caçar i a autoproveir-se fins a ser capaços de fer migracions completes”. En la mesura de les possibilitats, l’entitat marca els polls amb transmissors per fer-ne seguiment.A aquests sis polls se sumen aquells que han pogut protegir als seus nius. A la campanya del 2024 al pla de Lleida han aconseguit protegir 73 nius d’arpella cendrosa amb la col·laboració dels pagesos.

Quan es detecta un niu, els pagesos han de deixar al seu voltant 2.500 m² sense segar per protegir-lo. Molts agricultors no trobaven després recol·lectores disponibles per segar aquests trossos de finca. A Limonium Natura van decidir aleshores comprar aquest cereal als interessats, collir les finques i del gra fer la cervesa salvanius Urpa, que regalen als pagesos. De tot això han gravat un documental titulat Urpa, un glop fresc per salvar l’arpella cendrosa.Per culminar la campanya d’aquest 2024 a la Figuerosa, l’associació cultura la Fonteta organitzarà el proper 14 de setembre una festa al voltant del hacking que s’obre per a l’ocasió en forma d’amfiteatre i ofereix un sopar popular, un concert i els assistents poden degustar l’Urpa. “És un final de campanya en positiu”, va dir.