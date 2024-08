El sector turístic de Lleida avança cap a la digitalització amb vint nous projectes

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Vint hotels, càmpings i establiments de turisme rural de Lleida han posat en marxa sengles projectes de digitalització dels seus negocis per un valor de 219.399 euros. Gairebé la meitat d’aquestes inversions (106.454 euros, 48,5%) es finança amb el programa d’ajuts de la Diputació per “millorar el procés de transició digital de l’oferta privada a tota la cadena de valor del sector turístic”, una iniciativa pionera que es repetirà.

Els projectes inclouen, a banda de mitja dotzena d’actuacions genèriques de digitalització, la instal·lació o la millora de cinc sistemes de software de gestió i la posada en marxa de quatre motors, webs i aplicacions específicament dedicats a gestionar reserves, la qual cosa situa el flanc administratiu i el comercial com l’àmbit de major interès per a la meitat dels beneficiaris. D’aquesta manera, el paquet es completa amb instal·lacions de wifi, claus electròniques, dispositius de domòtica i de videovigilància, lectors de matrícules i controls d’accés.

La millora dels sistema d’oferta i tramitació de reserves resulta clau per reduir la dependència dels gegants digitals, la qual cosa és recomanable una vegada que la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) ha oficialitzat, amb una multa de 431 milions a Booking, un secret a veus: les plataformes primen i castiguen els seus usuaris i restringeixen la competència.

“És un programa que es finança amb els fons Next Generation, i la idea és continuar amb aquesta línia, encara que resulta complicat des del punt de vista administratiu”, explica Juan Antonio Serrano, vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació. De fet, una mica menys de la meitat dels fons previstos no van arribar a ser adjudicats, per la dificultat de moltes empreses per disposar a temps dels projectes tècnics necessaris per presentar-se.

“Tots treballem per poder gestionar la major part de les reserves”, explica Serrano, que d’altra banda també anota que “el problema amb les plataformes, més que les comissions abusives, és que impedeixen que cadascú posi els preus que vol quan li sembla”.

L’esport actiu concentra bona part de l’oferta en un Pirineu ple

Les activitats d’esport actiu, entre aquestes les fluvials com el ràfting, el piragüisme i el descens de barrancs, han concentrat al llarg del pont del 15 d’agost bona part de l’atractiu turístic del Pirineu de Lleida, els hotels del qual han penjat en la majoria dels casos el cartell de ple mentre propostes com ara els càmpings, els apartaments i el turisme rural assolien nivells d’ocupació superiors al 80 per cent. Només l’esport actiu, que genera a l’any un moviment de gairebé 112 milions d’euros (el 2,3% del PIB provincial), ha atret 18.000 visites en les zones de muntanya.