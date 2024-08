La Seu, contra la vinyeta als transfronterers a Andorra

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

La taxa en forma de vinyeta que el Govern d’Andorra vol aplicar als cotxes estrangers que circulin per les seues carreteres (com va avançar SEGRE ahir) ha començat a despertar alarmes a l’Alt Urgell, davant de la possibilitat que l’hagin de pagar els més de 1.500 treballadors transfronterers de la comarca al Principat. L’alcalde de la Seu, Joan Barrera (PSC), va afirmar que “no tindria cap tipus de sentit” obligar a pagar aquest col·lectiu i va avançar que l’ajuntament “exercirà el lideratge perquè això no sigui així”.

Barrera va recordar que el projecte de llei que planteja una vinyeta als cotxes estrangers està encara en una etapa “embrionària”. “Caldrà veure com evoluciona”, va apuntar, i es va mostrar partidari d’“arribar a un acord que sigui beneficiós per al país veí i que, sobretot, no afecti els nostres veïns que hi van cada dia a treballar”. “Seria com si cobressin un peatge als andorrans per anar a la platja”, va valorar. “Com a ajuntament del municipi que és just al costat de la frontera andorrana, només puc demanar que aquesta mesura sigui sospesada de forma molt sensible cap a les persones que viatgen a Andorra per motius de feina o mèdics”, va dir Barrera.

En aquest sentit, l’alcalde va recordar que actualment els tractaments més habituals coberts per l’hospital del Principat són els de diàlisi, però “en un futur, amb el desplegament del conveni en matèria sanitària, el volum de veïns que travessin la frontera per motius mèdics creixerà”. La vinyeta als vehicles estrangers formarà part de la llei de desenvolupament sostenible que prepara l’Executiu andorrà i té com a finalitat evitar la massificació turística. El Govern del Principat va dir que la seua aplicació o no als transfronterers “és un element que encara cal treballar i desenvolupar”.