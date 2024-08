Un nen de nou anys mor a causa d'un incendi a l'interior de casa seua a Bossòst

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Tràgica jornada ahir a Bossòst, a la Val d’Aran, després que un nen de 9 anys morís en un incendi al seu habitatge. Fonts municipals van assenyalar que el foc va tenir lloc cap a les dos del migdia en una casa de dos plantes al carrer Sant Antoni. Van ser els veïns els qui van donar la veu d’alarma i van intentar auxiliar la família fins que ràpidament hi van arribar els serveis d’emergències. Fins al lloc es van traslladar els Pompièrs d’Aran, que van mobilitzar 24 efectius i 12 vehicles, a banda del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i patrulles dels Mossos d’Esquadra.

Segons va informar el Conselh Generau d’Aran, a l’entrar a l’interior de l’immoble, els efectius van trobar el nen sense vida. Fonts pròximes van assenyalar que el petit es trobava a la seua habitació, a la part de dalt, mentre que la resta de la família, els seus pares i la seua germana petita, eren a la de baix. Així mateix, van explicar que una gran fumarada va afectar l’immoble.Tant els Mossos com els Pompièrs estan investigant les causes de l’incendi, encara que fonts policials van assenyalar que tot apunta que es va originar de forma accidental. Així mateix, el consistori treballava ahir a la nit en l’atenció de les famílies dels habitatges pròxims a l’afectada per l’incendi, per si necessitaven passar la nit fora.L’ajuntament de Bossòst va decretar tres dies de dol oficial per la mort del petit. “Que aquest gest sigui un humil homenatge a la seua vida, un recordatori de la fragilitat dels nostres dies i de la necessitat d’abraçar i cuidar els qui estimem”, va afirmar el consistori en un comunicat en el qual va expressar també el seu suport als familiars. També el Conselh Generau d’Aran i els Pompièrs van mostrar les seues condolences als familiars i amics de la víctima de l’incendi, un succés que va commocionar aquest municipi del Baish Aran.