Denunciat al ser enxampat in fraganti quan posava trampes il·legals a Maldà

Efectius del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme dels Agents Rurals van interceptar una persona in fraganti mentre col·locava trampes il·legals per capturar fauna a Maldà, a la comarca de l’Urgell. Segons van informar ahir des del cos mediambiental, l’individu, que va ser denunciat pels agents, estava fent servir ceps per a animals de grans dimensions i una ballesta per a aus, que van ser decomissats durant l’actuació.

Els Agents Rurals van informar que els fets poden comportar responsabilitats penals i/o administratives i van recordar que les trampes d’aquestes característiques són mètodes de caça massius i no selectius que causen sofriment i danys irreparables a la fauna. Per aquesta raó, remarquen que n’està prohibit l’ús, la tinença i la venda.

D’altra banda, els Rurals van rescatar un voltor en una carretera de Conca de Dalt, al Pallars Jussà, que no podia volar, per la qual cosa va ser traslladat al centre de fauna de Vallcalent. Segons van assenyalar, en les últimes setmanes han rebut avisos sobre voltors joves trobats a prop de carreteres o rius i que no poden emprendre el vol. Són traslladats a centres de fauna o a zones on se’ls pugui ajudar a volar.