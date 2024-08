Les últimes pluges redueixen la demanda d'aigua i sostenen el cabal dels rius a Lleida

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Les pluges caigudes sobre la demarcació de Lleida en l’última setmana, amb registres de més de quinze litres per metre quadrat al Segrià i les Garrigues, al voltant de quinze al Pallars i més de 20 a la Noguera i l’Alt Urgell, han tingut un doble efecte hidrològic de caràcter beneficiós: reduir la demanda d’aigua per a reg, que s’ha reduït més d’un 12% d’una setmana a l’altra, i afavorir la recuperació dels cabals a les capçaleres dels rius unes setmanes després que en algunes com les del Segre i l’Éssera haguessin arribat a caure per sota dels mínims ambientals.

Segons l’informe d’embassaments de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre), la demanda dels tres grans sistemes de regadiu de Lleida es va situar al llarg de la setmana passada en 57,4 hm3, per sota dels més de 60 que havia assolit en les dos setmanes anteriors, coincidint amb la tòrrida quinzena de nits tropicals, tardes a més de 40º i jornades sense pluja després d’un mes de juliol extremadament sec que havien disparat l’evapotranspiració dels cultius i, amb ella, el consum d’aigua de reg.La demanda, la reducció de la qual després d’haver-se duplicat en relació amb la de mitjans de juliol supera el 10% en el conjunt dels tres sistemes, ha caigut a 24,8 hm3 a l’Urgell, que s’abasteix del Segre; a 20,4 a Pinyana i la zona baixa de l’Aragó i Catalunya, que rep el subministrament de la Noguera Ribagorçana, i a 12,2 a la zona alta d’aquest canal, dependent de l’Éssera.Malgrat que la demanda es manté en nivells elevats, encara que cau per la reducció de l’evapotranspiració derivada del descens de les temperatures i la remullada de les tempestes, la campanya es dona per salvada en els tres sistemes, ja que les reserves superen clarament els 1.200 hm3 amb una distribució de 566 al Segre i a la Pallaresa, 533 a la Ribagorçana i gairebé 145 a l’Éssera i Sant Salvador.Paral·lelament, les tempestes de la setmana passada han tingut un efecte beneficiós sobre el cabal dels principals rius, les capçaleres dels quals havien arribat a situar-se per sota dels mínims ambientals en alguns casos, com les del Segre i l’Éssera.L’aforament d’Isòvol, a l’Alt Urgell, es va mantenir per sota de cabal ecològic entre el 23 de juliol i el 12 d’agost, data en la qual va començar un veloç augment amb què va superar, per primera vegada en 10 dies, els 620 litres per segon que marquen el mínim ambiental a l’agost. Ara ja fa tres dies que es troba per sobre dels mil.Paral·lelament, l’Éssera ha tornat a superar amb un lleu marge els 610 litres per segon a Eriste. La Noguera Ribagorçana, finalment, triplica amb escreix al seu pas per Pont de Montanyana els 1.120 litres que marquen el mínim ambiental.

El Segre només va superar de manera puntual el cabal ecològic del 23 de juliol al 13 d’agost a Isòvol L’alcaldessa del Pont de Suert vol reunir-se amb Endesa i la CHE per pactar la gestió de l’embassament

La cota d’aigua de l’embassament d’Escales ha baixat 5,5 metres en només dos setmanes, la qual cosa ha obligat les empreses nàutiques que operen a la zona a cessar les seues activitats a motor, a causa que la làmina d’aigua actual els impedeix navegar amb total seguretat.

Això afecta activitats com els dònuts, l’esquí aquàtic, els passejos en llanxa i la pesca. Així mateix, les empreses poden continuar oferint excursions en caiac o amb paddlesurf, entre d’altres.En concret, l’embassament ha perdut un 14% de volum d’aigua des del 5 d’agost i es trobava ahir al 69,4% de la seua capacitat. L’alcaldessa del Pont de Suert, Iolanda Carme Ferran, va explicar que “és de vital importància que arribem a acords amb els agents implicats en la gestió de l’embassament, a fi de mantenir un nivell d’aigua que garanteixi l’activitat de les empreses de turisme actiu de la zona, el treball del qual, que sol concentrar-se en dos o tres mesos a l’any, repercuteix positivament en tot el territori”.En aquest sentit, Ferran va avançar la seua intenció de sol·licitar una reunió amb l’empresa energètica Endesa, que opera la central hidràulica d’Escales, i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. La sequera va impedir l’any passat a les empreses nàutiques de la zona operar a l’embassament.