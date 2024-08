Protesta a Madrid contra la protecció de l'os i el llop

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Representants de l’organització agrària Unió de Pagesos participen avui a Madrid en una protesta convocada per la Unió d’Unions contra “els danys del llop i la fauna protegida”, com l’os, “contra la ramaderia”, una coexistència per a la qual reclamen “una gestió racional”.

La protesta ha estat convocada per a les onze del matí al passeig de la Castellana de Madrid, davant de la seu de la Comissió Europea, en la qual els participants tenen previst entregar una carta dirigida a la seua presidenta, Ursula von der Leyen, per “fer constar les reclamacions i propostes per a una millor gestió i convivència entre la ramaderia i el llop i la resta d’espècies protegides”.

La convocatòria, en la qual també participaran ramaders i representants d’organitzacions agràries d’Astúries, Castella i Lleó, Cantàbria i la Comunitat de Madrid, totes “perjudicades especialment pels danys del llop”, té com a objectiu mostrar el malestar del sector “pels atacs continuats del llop i altres espècies de fauna protegida a la ramaderia extensiva”, així com exigir a les administracions “una gestió racional” dels grans carnívors, entre els quals es troba l’os.

El cànid ja ha estat detectat en cinc comarques de Lleida

■ La presència del llop ha estat detectada en els últims anys en cinc comarques de Lleida: l’Alt Urgell, el Solsonès, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i la Val d’Aran, mentre segueix per confirmar o descartar si hi ha o no un exemplar d’aquest cànid a la reserva de Caça de Boumort, al Pallars Jussà. Es tracta, en tots els casos, de passos esporàdics. No hi ha constància de l’existència de poblacions estables d’aquest animal al Pirineu de Lleida, on ha començat a arribar des d’Itàlia. Paral·lelament, la població d’ossos de la serralada se situa en un total de noranta-dos exemplars a l’afegir-se els nou albirats per primera vegada aquesta primavera (cinc femelles amb entre una i tres cries) als vuitanta-tres que ja havien estat censats anteriorment.