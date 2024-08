Allau d'al·legacions al projecte de l'N-240

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’equip de govern de les Borges Blanques i el grup Juneda Per Tu (a l’oposició a l’ajuntament de Juneda) volen que s’ampliï la capacitat de l’N-240 entre la rotonda de Margalef (Torregrossa) i Lleida, al mateix temps que rebutgen la proposta del ministeri de connectar amb l’autopista AP-2. Així ho recullen les al·legacions a l’estudi informatiu per millorar l’N-240, que plantegen també una via orbital entre Artesa de Lleida i els Alamús.

A més de l’equip de govern i del grup Juneda Per Tu, han presentat al·legacions a l’estudi informatiu i a l’estudi d’impacte ambiental l’associació ADPN La Banqueta i el Centre Excursionista Borges-Garrigues.Per la seua part, l’ajuntament de les Borges Blanques assegura que el projecte ha quedat desfasat i que és restrictiu respecte a una visió del territori situat a l’est de Lleida. En concret, demana una solució viària que vagi més enllà de l’actual traçat de l’N-240 entre la C13b i l’enllaç a l’AP-2. Proposa també reduir el nombre de rotondes amb la variant de Juneda, així com millorar la seguretat en els punts negres. En la mateixa línia, defensa una via orbital entre l’AP-2 a Artesa de Lleida i l’A-2 al mateix temps que rebutja la proposta per connectar amb l’autopista.

D’altra banda, les al·legacions consideren “invàlid” l’estudi al no tenir aquest en compte una connexió del polígon de Torreblanca amb l’AP-2, entre Artesa de Lleida i Puigverd, que resoldria en un traçat de 4,4 quilòmetres els que en les catorze alternatives de l’estudi informatiu requereixen 13 quilòmetres. Les al·legacions posen també el focus en l’afectació agrícola que tindria l’execució del projecte, a l’interceptar les futures obres a les xarxes de regs i camins utilitzades pels agricultors, interferint en les seues activitats.

Val a recordar que el projecte planteja un traçat mixt: 8,5 quilòmetres de carretera desdoblada, de quatre carrils aprofitant el traçat de l’actual entre Lleida i la rotonda de Margalef (Torregrossa) i, a partir d’allà, una de nou traçat, d’uns onze quilòmetres de longitud i tres carrils (2 +1), que enllaçaria amb l’AP-2 poc abans de la connexió actual amb les Borges. L’estudi contempla una carretera que hauria d’esquivar obstacles com el tren, la Femosa i l’AVE.