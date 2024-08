Els Mossos d'Esquadra despleguen 75 nous agents a Lleida

Publicat per M.C.E. Verificat per Creat: Actualitzat:

Les comarques lleidatanes compten des d’aquest dijous amb setanta-cinc nous agents dels Mossos d’Esquadra. Concretament, el departament d’Interior ha destinat trenta-cinc agents a comissaries de la regió policial de Ponent i quaranta a la de l’Alt Pirineu i Aran. El 41% d’aquests agents són dones i, segons la Generalitat, es tracta de la promoció més “paritària, inclusiva i moderna” de la història del cos. Els nous mossos inicien ara les pràctiques, que duraran un any, després d’haver acabat el curs de formació bàsica a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

A cada comissaria es va portar a terme ahir una recepció on s’han presentat els comandaments i els companys i s’ha fet un recorregut per la instal·lació. Amb aquests 850 agents que conformen la 31 promoció, els Mossos d’Esquadra passen a tenir 19.300 efectius, xifra que és cada vegada més a prop de l’objectiu d’arribar als 22.000 policies el 2030. La consellera d’Interior, Núria Parlon, va celebrar aquesta “feminització” de la Policia catalana que, segons va apuntar, respon a “l’aposta per fer que el cos s’assembli més a la societat”. Als nous agents, els va demanar “vocació de servei públic” i “treball continuat” amb la comunitat.