A punt la reforma del pavelló de Miralcamp

L’ajuntament de Miralcamp ja té llestes les obres de reforma del pavelló poliesportiu, que podrà acollir activitats de la pròxima festa major d’aquest municipi. Els treballs han inclòs retirar la meitat de les 120 llotges que hi havia amb l’objectiu d’adequar aquest espai a la normativa que regula l’acollida d’esdeveniments esportius, segons va explicar l’alcalde, Melcior Claramunt. També s’habilitarà una porta d’emergència i un lavabo adaptat.

D’aquesta manera, l’equipament ja estarà a punt per acollir activitats esportives de cara a la nova temporada, que comença al setembre. Ara, l’espai acollirà esdeveniments socials com jocs familiars, el dia 30; una sessió de ball, el dia 31; o concerts, propostes que recull el programa de les festes d’agost, que aquest any se celebraran del 29 d’agost al 2 de setembre.