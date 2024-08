Milers de visitants avalen l'èxit de la renovada Fira d'Artesa de Segre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 3.000 persones van acudir aquest cap de setmana a la 580 edició de la Fira de Sant Bartomeu d’Artesa de Segre i ara Fira del Montsec que va celebrar nombrosos actes amb èxit de públic, la qual cosa confirma l’èxit de la nova imatge del certamen que està centrat en els productes de proximitat, segons va explicar l’alcalde, Francesc Puigpinós. Van participar-hi una vintena de productors locals i restaurants de la zona en un programa d’actes en què van primar les degustacions de vins, cerveses, formatges i embotits, els concerts i les activitats culturals. El certamen va coincidir diumenge amb el mercat setmanal, un intercanvi de segells i promoció filatèlica i les 25 edició de la Trobada de Puntaires.

Puigpinós va assenyalar que, després de diversos anys promocionant productes com el meló, la mel o la carn de conill, l’any passat es va fer una reconsideració de l’esdeveniment per centrar-lo a tots els productes propis del Montsec, per la qual cosa el segon diumenge de cada mes se celebrarà el Mercat del Montsec perquè els productors de la zona puguin vendre el que conreïn o elaborin. L’alcalde també va indicar que a finals de setembre es posarà en marxa la campanya comercial Jo compro a Artesa per promocionar el comerç local.