Insten a Josep Cases, 'El Terrisses', a retirar un cotxe abandonat a la muntanya de Tor

L’ajuntament d’Alins ha instat Josep Cases, conegut com el Terrisses, a retirar de la carretera que puja cap a Tor un vehicle abandonat. En cas que no sigui retirat abans del proper 4 de setembre, serà tractat com a residu sòlid urbà.