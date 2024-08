Una donació en lloc d’una taxa per utilitzar la muntanya privada de Tor

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comunitat de Propietaris de Tor no demana ara el pagament de cap taxa a les empreses organitzadores de rutes per la muntanya sinó que els sol·licitarà una donació voluntària per a causes altruistes. El correu enviat a les empreses andorranes és un nou pas dels amos de Tor per provar de regular el pas indiscriminat de persones i preservar el medi. A finals de l’any passat van col·locar dos tanques a les dos entrades al poble, si bé encara estan pujades. La intenció anunciada aleshores és abaixar-les a l’hivern.

Queixes d'empreses de turisme andorranes

Las medidas de control anunciadas por la Comunidad de Propietarios de la montaña de Tor tras el aviso a las empresas turísticas de Andorra de que no pueden utilitzar el espacio sin permiso ha generado ya las primeres reacciones. El sector turístico que organiza rutas por la finca privada, que ya ha recibido un correo donde se les traslada la exigencia de solicitar una autorización de paso, critica la iniciativa y la considera “poco clara y precipitada”, al mismo tiempo que lamenta que llega “en plena temporada turística”.

Les mesures de control anunciades per la Comunitat de Propietaris de la muntanya de Tor després de l’avís a les empreses turístiques d’Andorra que no poden utilitzar l’espai sense permís ja ha generat les primeres reaccions. El sector turístic que organitza rutes per la finca privada, que ja ha rebut un correu en què se’ls trasllada l’exigència de sol·licitar una autorització de passada, critica la iniciativa i la considera “poc clara i precipitada”, al mateix temps que lamenta que arriba “en plena temporada turística”.

Els amos de la muntanya lamenten els desperfectes que provoquen la multitud de visitants, que els costa, diuen, milers d’euros cada any. Aquesta setmana la comunitat ha enviat un correu a una quinzena d’empreses per comunicar-los la decisió. Les empreses critiquen el to del missatge, que els obliga a sol·licitar un permís i disposar de l’autorització per portar a terme qualsevol activitat i la retirada dels anuncis de les visites si no la tenen. El sector denuncia també “confusió” en la mesura. Carlos Paredes, d’Isard Wildland, va dir al Diari d’Andorra que “les coses es poden parlar però ara, en plena temporada alta, no és el moment”. Mushing Pirineus, també d’Andorra, va assenyalar que ofereixen un catàleg ampli i tenen altres opcions alternatives a Tor. Va afegir que “poden posar una barrera o controlar l’accés amb un codi, com Grandvalira”.