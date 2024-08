Balaguer captura 300 coloms en el primer mes d'instal·lar quatre gàbies

Balaguer ha aconseguit capturar 306 coloms durant el primer mes des que es van instal·lar les quatre gàbies en punts estratègics del centre històric per aconseguir reduir la sobrepoblació d’aquestes aus. La mitjana de captura se situa en 60 per setmana per gàbia i segons els tècnics “és aviat encara per valorar-ne l’eficàcia”. Les primeres es van instal·lar el dia 12 de juliol i l’edifici de la Paeria i al CEI, després van ser les de la biblioteca pública i el carrer Sant Jaume i està previst mantenir-les almenys quatre mesos.

L’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, va explicar la importància de mantenir les gàbies en aquests espais perquè els coloms “s’acostumin al lloc”. Les gàbies tenen menjar i aigua a dins per atreure les aus. Una vegada hi entren, ja no en poden sortir.

Així mateix, va explicar que la gàbia de la biblioteca, que inicialment es va posar en un espai on hi havia un colomar dins de l’edifici, es canviarà a la teulada perquè aquest espai ha quedat net. González va apuntar que a banda de les gàbies també es començarà ben aviat a implementar el pla de xoc amb pinso esterilitzant, malgrat que aquesta mesura requerirà encara més temps per donar resultats. “Es posarà pinso en alguns llocs als quals estan acostumats a anar els coloms”, va dir.Des de la Paeria no es descarta estendre més gàbies en altres zones de Balaguer en les quals s’han detectat espais on nien coloms. Precisament, aquesta és una de les peticions de la comissió de seguiment en què participen veïns i entitats de la capital, que van detectar fins a 39 espais d’implantació a la capital, més enllà del centre històric. Exigeixen posar més gàbies i fer un cens real del nombre d’aus que hi ha a la localitat.Segons un estudi encarregat per la Paeria, a la capital hi ha 950 coloms per quilòmetre quadrat, una xifra que triplica el llindar establert per parlar de superpoblació. Segons la primera edil, el pla de xoc seguirà fins que s’aconsegueixi arribar al llindar de tolerància que se situa en 300 coloms per quilòmetre quadrat. A l’octubre es farà un balanç de l’actuació per decidir si s’amplia. Una mesura que compta amb el permís del departament d’Agricultura.