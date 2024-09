Ferit al ser atropellat per un tràiler al centre de Balaguer

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un vianant de 56 anys va resultar ferit de diversa consideració ahir al ser atropellat per un tràiler a l’interior de Balaguer. La víctima, veïna de la capital de la Noguera, va ser evacuada en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova, en un accident que va causar expectació entre els veïns.

El sinistre es va produir al voltant de les 14.00 hores al carrer Urgell quan, segons la Guàrdia Urbana, un vianant va travessar el carrer per fora del pas zebra, sent arrossegat per un camió que circulava en direcció a l’Hostal Nou. El vehicle va arrossegar diversos metres el vianant, que no va quedar atrapat. Va ocórrer a escassos metres d’un pas zebra regulat per semàfor.

Fins al lloc van acudir diverses patrulles de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat. El ferit va rebre una primera atenció in situ i, posteriorment, va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova amb ferides de diversa consideració. Pel que sembla, presentava contusions i traumatismes.

Durant l’operatiu, el carrer va estar tallat i els policies van desviar el trànsit. La Guàrdia Urbana es va fer càrrec de l’atestat del sinistre. El carrer Urgell és una de les principals vies de la capital de la Noguera i suporta un elevat volum de trànsit.