Així és la infusió freda que hidrata i refresca a l’estiu i és un remei natural per alleujar les digestions pesades

Infusions fredes, ideals per a l’estiu.Unsplash

Publicat per segre

La infusió freda de nabius i llimó destaca com una excel·lent alternativa per als qui busquen millorar els seus processos digestius de forma natural i refrescant. Aquest preparat, que combina l’acidesa cítrica del llimó amb les propietats antioxidants dels nabius, s’ha convertit en una opció cada vegada més popular entre els espanyols preocupats per la seua salut digestiva, especialment durant els mesos de calor quan venen de gust begudes fredes.

Els experts en nutrició assenyalen que aquesta combinació aporta beneficis significatius per a l’organisme, no només facilitant les digestions pesades sinó també enfortint el sistema immunològic gràcies al seu alt contingut en antioxidants. Aquests compostos juguen un paper fonamental en la prevenció de l’estrès oxidatiu cel·lular i ajuden que el nostre cos sigui millor preparat per defensar-se de virus i bacteris, una cosa especialment rellevant en els canvis estacionals.

La preparació d’aquesta infusió resulta senzilla i accessible per a qualsevol persona, requerint tot just quatre ingredients bàsics i un temps de repòs que permet que tots els sabors i propietats s’integrin perfectament. El resultat és una beguda refrescant i saludable que pot consumir-se a qualsevol hora del dia, sent especialment recomanable després d'àpats copiosos o en moments de pesadesa digestiva.

Beneficis de la infusió de nabius i llimó per a la salut digestiva

Els nabius, considerats com un dels superaliments més complets, contenen antocianines i altres compostos fenòlics amb propietats antiinflamatòries que beneficien directament la salut intestinal. Aquests petits fruits del bosc són també rics en fibra soluble, la qual cosa contribueix a regular el trànsit intestinal i afavorir una millor digestió.

Per la seua part, el llimó aporta àcid cítric i vitamina C, elements que estimulen la producció de sucs gàstrics i biliars, facilitant així la descomposició dels aliments a l’estómac. Aquesta acció resulta particularment beneficiosa després de consumir àpats rics en greixos o proteïnes, que solen requerir més temps per ser digerides correctament.

La combinació d’ambdós ingredients crea una sinergia perfecta que no només millora la digestió, sinó que també ajuda a depurar l’organisme i a mantenir un pH adequat en el sistema digestiu. Els nutricionistes recomanen el seu consum regular, especialment en persones amb tendència a patir digestions lentes o pesades.

Recepta pas a pas

Per elaborar aquesta beneficiosa infusió necessitarem els següents ingredients (quantitats per a quatre tasses):

- 200 grams de nabius frescos

- 3 llimons mitjans

- 750 mil·lilitres d’aigua

- Gel al gust

El procés de preparació és extremadament senzill:

1. Comencem abocant els 750 ml d’aigua en una gerra de vidre i afegint-hi els nabius, prèviament rentats i tallats per la meitat per alliberar millor les seues propietats.

2. A continuació, rentem bé els llimons i els tallem a rodanxes fines, incorporant-los juntament amb els nabius a l’aigua.

3. Cobrim la gerra i la introduïm al frigorífic, on deixarem reposar la barreja durant almenys dos hores perquè els ingredients alliberin tot el sabor i propietats.

4. Transcorregut aquest temps, traiem la gerra i hi afegim gel abans de servir.

És recomanable servir aquesta infusió ben freda, decorant cada vas amb una rodanxa addicional de llimó per realçar la seua presentació. També pot afegir-se una fulleta de menta fresca com a toc final si es desitja potenciar encara més la seua frescor.

Quan i com consumir aquesta infusió per maximitzar els seus beneficis?

Encara que aquesta beguda pot prendre’s en qualsevol moment del dia, els experts en nutrició assenyalen que existeixen moments específics en què els seus beneficis poden aprofitar-se al màxim. Després dels menjars principals, especialment si han estat copioses o riques en greixos, resulta ideal per facilitar la digestió i prevenir aquesta sensació de pesadesa que sol aparèixer.

També pot ser una excel·lent opció a mig matí o mitja tarda, com a alternativa saludable a refrescos ensucrats o begudes estimulants. El seu consum aporta hidratació i nutrients sense afegir calories innecessàries a la nostra dieta diària.

Per als qui practiquen esport o realitzen activitat física intensa, aquesta infusió pot ser una aliada perfecta durant els mesos de calor, ja que a més d’hidratar, aporta antioxidants que ajuden a combatre els radicals lliures generats durant l’exercici.

Es pot endolcir la infusió de nabius i llimó?

Una pregunta freqüent entre els qui preparen aquesta infusió per primera vegada és si pot afegir-se algun tipus d’endolcidor. Els nutricionistes recomanen consumir-la preferiblement en la seua forma natural, sense sucres afegits, per aprofitar al màxim les seues propietats i mantenir el seu perfil baix en calories.

No obstant, per a paladars acostumats a sabors més dolços, poden utilitzar-se alternatives com stevia, eritritol o una petita quantitat de mel pura, especialment si l’acidesa del llimó resulta massa intensa. En aquest cas, és preferible afegir l’endolcidor quan la infusió sigui encara calenta (abans de refrigerar-la) perquè es dissolgui correctament.

Poden les persones amb problemes digestius específics consumir aquesta infusió?

Si bé aquesta infusió resulta beneficiosa per a la majoria de les persones, els qui pateixen condicions específiques com a gastritis, reflux àcid o úlceres haurien de consultar amb el seu metge abans d’incorporar-la regularment a la seua dieta, ja que l’acidesa del llimó podria, en alguns casos, agreujar aquests problemes.

Per a aquestes persones, una alternativa podria ser reduir la quantitat de llimó o substituir-lo per un altre cítric menys àcid com la mandarina, mantenint així part dels beneficis sense irritar les mucoses digestives sensibles.

En qualsevol cas, és important recordar que cap aliment o beguda no constitueix per si sol un remei mèdic, i que aquestes infusions han de considerar-se com un complement a una alimentació equilibrada i uns hàbits de vida saludables.