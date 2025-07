L’alt cost de l’aigua de reg fa inviables cultius extensius al Segarra-Garrigues

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

L’alt preu de l’aigua de reg del canal Segarra-Garrigues fa inviables els cultius extensius, perquè els agricultors tenen moltes dificultats per cobrir els costos. Així de rotund es va mostrar el president de la comunitat de regants del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, poc abans de l’assemblea que es va celebrar ahir a Tàrrega. “Malgrat que aquest any hi ha una bona collita, el preu del cereal és molt baix, de manera que és difícil que sigui rendible”, va assenyalar Jové. Assistents a l’assemblea van afirmar que els preus del cereal són al nivell de fa 40 anys, tenint en compte que els costos de producció no són precisament els mateixos, sinó que no paren d’augmentar any rere any.

El preu de l’aigua del Segarra-Garrigues té un component variable, de 0,1567 euros per cada metre cúbic, i un altre de fix d’entre 109 i 139 euros per hectàrea i any. Aquest últim varia en funció de la dotació de reg de cada finca. Segons Jové, aquestes tarifes “estan massa al límit, i això fa que no es pugui fer rendible un cultiu com el cereal”. A tall d’exemple, va apuntar que en aquests moments l’ordi s’està pagant a entre 800 i 1.000 euros bruts per hectàrea.

El president dels regants va recordar que el preu de l’aigua està “estipulat” i “tot el que s’ha pogut tocar, ho hem tocat”. Per a Jové, “en aquests moments el preu de l’aigua només es pot abaixar amb una decisió política”. La comunitat de regants ha sol·licitat una reunió amb el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, per tractar la situació. Jové va insistir en el fet que “no estem d’acord amb el preu de l’aigua, però com a comunitat de regants no podem fer res al respecte, és el que ens marquen i hem de pagar-ho”. També va apuntar que aquest és un dels problemes de “modernitzar” el regadiu.

n L’assemblea dels regants va aprovar els comptes del 2024, que tanquen un estalvi net de 136.478 euros, i el pressupost de la comunitat per al 2025, que ascendeix a 389.554 euros. Jové va explicar que en l’actualitat s’està regant en més de 13.800 hectàrees de les 17.600 disponibles i s’estan portant a terme obres en tres sectors (dos d’Arbeca i un de les Borges Blanques) que acabaran a l’hivern i permetran posar en reg l’any que ve més de 1.600 hectàrees.

El canal ja rega més de 13.800 ha i n’incorporarà unes altres 1.600

rant la sessió es va parlar també sobre l’embassament d’Albagés, el pla de seguretat del qual es va presentar el passat 19 de juny. Segons Jové, “ara esperem l’acta” que ha d’autoritzar les proves de càrrega. El president de la comunitat va recordar que aquest estiu no es perdran les reserves que té el pantà actualment, d’entre sis i set hectòmetres cúbics, que es mantindran gràcies a les aportacions des del riu.