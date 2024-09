Ivars d'Urgell llueix l'antiga tàpia al nou consistori

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

El municipi d’Ivars d’Urgell va estrenar ahir el seu nou ajuntament, ubicat a l’edifici de les antigues escoles. L’equipament es troba al carrer Felip Rodés, davant del que va ser fins divendres passat l’edifici consistorial. Els treballs de reforma, portats a terme per l’empresa Gerbec, van incloure diferents solucions innovadores per poder utilitzar la tàpia que formava part de l’estructura de l’antic edifici.

Així, es van fer servir blocs prefabricats amb l’esmentat material per combinar originalitat i tradició. Els veïns ja van poder visitar-lo durant la primavera passada, quan es va fer una jornada de portes obertes. Ara, ja el poden utilitzar com a seu de tràmits municipals.Davant de la gran dificultat que implicava habilitar un ascensor a l’ajuntament, es va optar per traslladar la seua funció a l’emblemàtic edifici que en el seu temps va acollir com a estudiant a l’escriptora Maria-Mercè Marçal. Es va fer una consulta per decidir si se’n preservaria l’estructura o seria millor enderrocar-lo i fer-ne un de nou. Va guanyar la primera opció. Així, els treballs es van iniciar fa uns tres anys. La primera empresa adjudicatària va renunciar al contracte poques setmanes després d’iniciar-se els treballs, per la qual cosa el consistori va haver de tornar a licitar-los, la qual cosa va causar retards. Finalment, es van reprendre les obres durant el 2023 i ara, amb el trasllat, ja s’han donat per completades.Aquest projecte finalment ha suposat una inversió d’uns 500.000 euros, dels quals el 65 per cent va estar subvencionat pel PUOSC i la diputació de Lleida.L’alcalde d’Ivars d’Urgell, Joan Carles Sánchez, va explicar que la intenció és que l’antic consistori pugui ser seu de les diferents entitats culturals i esportives amb què compta aquest municipi del Pla d’Urgell.