Les tempestes deixen sense llum set pobles de Lleida i inunden cultius a Castelldans

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Les tempestes registrades ahir a la tarda i durant la matinada d’ahir van deixar sense llum set pobles del Segrià i la Noguera i van negar finques de cultius i camins a les Garrigues.

Un llamp va partir el cablatge d’una línia de mitjana tensió a Torre-serona cap a les 6.30 hores de la matinada d’ahir, fet que va deixar sense electricitat un total de set municipis. A més d’aquesta població, a Benavent, Vilanova de Segrià, Rosselló, la Portella i Corbins, i a la Noguera a Albesa. Segons fonts d’Endesa, el servei es va restablir en menys de mitja hora en sis localitats, malgrat que a Torre-serona va tardar gairebé sis hores, la qual cosa va generar enèrgiques queixes de l’alcalde, Agustí Jiménez. “Durant tot el matí hem rebut queixes de negocis, serveis com la residència i veïns que no han pogut treballar fins gairebé la una de la tarda. Per aquesta raó farem una queixa formal davant de la companyia que podria haver estat molt més eficient i adoptar mesures d’urgència.”A Castelldans, a les Garrigues, les pluges de la tarda de dilluns i de la matinada de dimarts van deixar més de 76 litres per metre quadrat. Durant la primera tempesta van caure 50 litres per metre quadrat i ahir al matí més de 26, “per la qual cosa la terra no va poder absorbir tota l’aigua que va caure en unes 16 hores i que, finalment, va inundar camins i finques de cultius”, va explicar l’alcalde, Conrad Llovera.Llovera va carregar contra les grans empreses que han fet en aquest municipi una gran provisió de finques, “algunes amb més de 100 hectàrees, i que han destruït els tradicionals marges de pedra que delimitaven el terreny, la qual cosa ha afavorit que l’aigua discorri sense límits. Ha afectat les instal·lacions de reg de suport de cultius limítrofs d’altres pagesos, serveis comunitaris del poble i la xarxa de camins, per la qual cosa l’ajuntament presentarà les corresponents denúncies davant de la conselleria d’Agricultura”, va remarcar l’alcalde. “A més, no tenim constància que per suprimir els marges, elements arquitectònics protegits, hagin sol·licitat permís municipal, per la qual cosa els han tirat sense autorització”, va incidir. “Les pluges, que són benvingudes quan no porten pedra, han estat en aquest cas una desgràcia”, va puntualitzar.Les precipitacions es van estendre per tot Ponent i fins a mitja tarda es van registrar fins a vint litres per metre quadrat a Vielha, Sort o Vilaller, més de 41 a Espot, 40 a Santa Anna, 37 a Os de Balaguer, 31 a la Torre de Capdella, 30 a Camarasa, 29 a Oliola i Maials, 25 a Cervià de les Garrigues i 16 a Solsona, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Per la seua part, Emergències va rebre una desena de trucades per actuar davant de petites inundacions i retirada de branques de vies públiques o carreteres. Vuit es van registrar al Segrià i dos més al Pallars Jussà. Les principals intervencions es van atendre a Almacelles, Alcarràs i a Lleida. La previsió és que la pluja torni avui amb més intensitat (vegeu el desglossament). Les precipitacions també van provocar un augment del cabal dels rius de Lleida a les capçaleres, la qual cosa garanteix un bon final de la campanya de regs.

Pluges intenses que poden arribar als 150 litres per metre quadrat

La previsió meteorològica per a avui és que es poden registrar tempestes localitzades en totes les comarques de Lleida entre les 4 de la matinada i les 4 de la tarda que poden deixar entre 50 i 125 litres per metre quadrat i no es descarten trombes intenses que arribin als 150 litres per metres quadrat en alguns punts, segons va explicar el meteoròleg Francesc Mauri a la xarxa social X.El temps serà inestable a tota la província i fins i tot poden anar acompanyades de pedra. Les temperatures, en descens, no superaran els 23 graus al pla.Per una altra banda, durant la jornada d’ahir també es van poder observar bancs de boira durant el matí a la zona alta de la comarca del Segrià.