Polèmica a Balaguer pels actes de la Paeria per celebrar la Diada

Partits amb representació municipal a la Paeria de Balaguer (Esquerra Republicana, Junts i CUP) no participaran en l’ofrena floral prevista per al dia 11 de setembre al migdia al monument L’Escull de Balaguer, que representa la unitat de la llengua de tots els territoris de parla catalana. Asseguren que la Diada és una jornada de reivindicació nacional pels drets i llibertats del país i que l’ofrena a un monument dedicat a la llengua està “fora de lloc” i vol dissimular i desvirtuar el sentit de la Diada”. Així, han convocat un acte paral·lel a la muralla de Balaguer per manifestar “sense complexos” les reivindicacions de l’11 de setembre.

Per la seua part, l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, va assegurar que no hi ha d’haver cap excusa per defensar la llengua catalana un dia com la Diada. “No hem vingut a dividir, la Diada és per a tots els catalans, no només per als independentistes”. Va lamentar l’actitud dels partits d’“atacar” un acte que s’obre a totes les entitats locals de la capital.