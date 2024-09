Posen en funcionament un nou radar de tram a l'A-2 entre Lleida i Barcelona

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Català de Trànsit (SCT), conjuntament amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, ha posat en funcionament un nou radar de tram a l'A-2, a la zona del túnel de Bruc en sentit Barcelona. L'objectiu és incrementar la seguretat en aquest punt, reduir la velocitat excessiva i combatre la sinistralitat viària, segons el Govern. La instal·lació d'aquest dispositiu s'emmarca en les directrius fixades en el Pla de seguretat viària (PSV) 2024-2026.

Segons el SCT són una eina eficaç per assolir els objectius europeus de reducció de les víctimes. Amb aquest radar ja són 242 els punts de control implantats a la xarxa viària catalana. D'aquests, 41 són radars de tram.

El nou radar de tram funcionarà entre els punts quilomètrics 563,225 i 570,127 de l'A-2 al Bruc i controlarà la velocitat al llarg de gairebé set quilòmetres de longitud, en sentit Barcelona. La velocitat màxima permesa en tot el tram controlat és de 80 km/h, un límit que s'ha homogeneïtzat per augmentar la seguretat viària d'un punt que registra una elevada accidentalitat.

La instal·lació d'aquest cinemòmetre coincideix amb unes obres de reparació d'un viaducte de l'A-2 per part del el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que obliguen a derivar la circulació de camions de matèries perilloses per l'interior del túnel del Bruc en sentit Barcelona. Segons el SCT, el control de la velocitat en aquestes circumstàncies es fa necessari per incrementar la seguretat d'aquest tram.