Tallen de nou l'aigua de la séquia del Cup a Balaguer

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La comunitat de regants de la séquia del Cup de Menàrguens va tornar ahir a tallar l’aigua de boca a Balaguer complint amb el dictamen del jurat de regs que vetava el subministrament des d’aquesta conducció. Segons el president de l’organisme, Josep Forns, cap a les 15.00 hores es va procedir a posar una pala de reg per evitar que l’ajuntament continués agafant aigua de la séquia per proveir a la població.

Així mateix, va informar que, posteriorment, es va interposar una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra ja que es va observar que personal de la Paeria de Balaguer estava manipulant la pala per trencar-la i captar de nou aigua des de l’acequía. Forns va indicar que regants de la zona van comunicar que la pala estava trencada a mitja tarda.

El primer tall va ser a l’abril, i regants argumenten que el consistori no està al corrent de pagament

La paera en cap, Lorena Gonzalez, va confirmar que va tenir constància del nou tancament de la séquia i que “des de la Paeria es va aplicar el decret de l’ajuntament per obrir-la i reclama a la comunitat no interrompre el pas de l’aigua des de la séquia del Cup fins a no tenir la captació del riu en les condicions òptimes”. Va remarcar que aquest decret continua vigent i “des de la Paeria cal vetllar pel seu compliment”. El conflicte centri la séquia del Cup i la Paeria de Balaguer es remunta al mes d’abril passat, quan la comunitat de regants (de la qual la Paeria és partícip com a propietària d’una parcel·la) va tancar el subministrament al·legant que l’ajuntament no està al corrent de pagament. L’ajuntament manté la captació de l’aigua de boca de la capital prorrogant el decret municipal d’emergència del 27 de maig en el qual ordenava reobrir la presa de la séquia després d’haver-se quedat la capital sense subministrament d’aigua per una doble avaria a les bombes de captació al Segre.El jurat de regs de la comunitat de regants, a més de vetar la presa d’aigua, ha imposat una multa de 10.000 euros a l’ajuntament de Balaguer per diverses infraccions al considerar que també ha danyat la infraestructura a l’obrir la presa.