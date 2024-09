Imputats 47 conductors per accidents aquest estiu a Ponent

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Entre juny i agost s’han produït a les carreteres de Ponent 545 incidents, la qual cosa representa un 3% menys que els 562 del mateix període de l’any anterior. No obstant, les persones que han patit lesions són un 6,5% més, 292, davant 274 de l’estiu del 2023, segons dades de l’àrea de Trànsit dels Mossos d’Esquadra.

Així mateix, l’inspector en cap de l’àrea regional de Trànsit dels Mossos a Ponent, Damià Larriba, va dir que “entre juny i agost hem fet vint-i-sis atestats policials amb vint-i-tres persones imputades davant de l’autoritat judicial” i va afegir que “si tenim en compte els casos de lesions lleus, greus i d’homicidi per imprudència, hem imputat un total de 47 persones”.

“Actualment hem d’imputar i portar davant del jutge almenys una persona en el 60% dels accidents amb morts o lesions greus en els quals intervenim”, va dir.

Les denúncies administratives han augmentat un 12%, de 3.781 a 4.211. Destaquen les sancions per distraccions al volant per consultar el mòbil, que passen de 299 a 538 (+79%) i se n’han imposat 700 per falta de documentació (ITV o assegurança). Les denúncies relacionades amb estupefaents cauen de 488 a 420 i entre aquestes, els positius per alcohol baixen lleugerament i per drogues es mantenen.

Larriba va subratllar que “aquest any s’ha disparat molt el nombre de persones que donen positiu per conduir begudes i drogades alhora”. També més conductors s’han negat a sotmetre’s a les proves, la qual cosa també és delicte.

D’altra banda, entre juny i agost s’han registrat quatre víctimes mortals en accidents de moto a Ponent, tres més que en els mateixos mesos del 2023. En concret, a la C-26 a la Sentiu de Sió, a l’N-240 a Lleida, a la C-14 a Vilanova de l’Aguda i a la C-45 a Seròs. Larriba va afirmar que han intensificat el control dels motoristes, però “els sinistres s’han produït en llocs no habituals”. Al Solsonès o Alt Àneu també s’han registrat accidents mortals de motoristes o passatgers.

Dos ferits en un accident a la carretera N-230 al Pont de Suert

Dos persones van resultar ferides de consideració en un accident registrat a les 12.30 a l’N-230 al Pont de Suert al bolcar el seu cotxe, que va quedar recolzat en un arbre. Després d’assegurar el vehicle, es va procedir a rescatar els ocupants i traslladar-los en ambulància fins a l’hospital de Vielha, segons fonts del SEM. A les 13.30 també es va produir una sortida de via a l’AP-2 a Vinaixa sense ferits, tot i que va causar retencions al tancar-se un carril per donar pas mentre es feien maniobres.