Boicot de pares d'Isona a un mestre d'Infantil amb una polèmica trajectòria

L'inici del curs escolar a Lleida va tenir com a principal incidència la protesta de diverses famílies d'Isona i Conca Dellà, que no van portar una vintena de nens al col·legi en rebuig d'un mestre d'Educació Infantil que ja ha estat objecte de boicots anteriors en 4 municipis. Demanen a Educació i al centre que reconsiderin l'assignació d'aquest docent.

Una vintena dels cinquanta nens d’Infantil i Primària de l’escola pública Aeso d’Isona i Conca Dellà, que pertany a la Zona Escolar Rural Pallars Jussà, no van acudir ahir al centre ni ho faran els pròxims dies a causa que els seus pares s’hagin plantat en protesta contra un mestre d’Infantil amb una polèmica trajectòria, que ja va ser objecte d’anteriors boicots per part de famílies als col·legis de Sort (el 2014), la Vall Fosca (2016), la Vall de Boí (2021) i Artesa de Segre (2022). Les famílies demanen a la direcció del centre i al departament d’Educació que “reconsiderin el nomenament” perquè els nens puguin tornar a l’escola amb “seguretat”.

Asseguren que la conselleria ha “dimensionat” la plantilla del col·legi “amb dos mestres a jornada completa que només exerciran com a professionals de suport” i que això ha posat els pares en alerta. “A Infantil hi ha cinc mestres per a 13 alumnes, d’I3, I4 i I5, dos dels quals només han estat nomenats com a docents de suport”, van explicar. Així mateix, van apuntar que des de la direcció de l’escola els van explicar abans d’iniciar el curs que aquest professor d’Infantil no exercirà mai en solitari i sempre estarà acompanyat per un altre professor. “Això encara ens posa més en alerta i ens genera certa inseguretat, ja que ha d’estar més vigilat”, van dir alguns dels pares, que exigeixen un entorn educatiu segur. Les famílies van decidir fa unes setmanes en una votació no portar els petits al col·legi després de reunir-se amb la direcció del centre i representants d’Educació.El docent, que portava dècades com a interí i acumulava diversos informes negatius, es va convertir en funcionari de carrera en el concurs de mèrits convocat el 2023 per Educació en el procés d’estabilització de la plantilla.

Nova escola a Albesa i falta d’espai al Terres de Ponent

Pancarta a l’exterior de l’INS Terres de Ponent de Mollerussa demanant l’ampliació del centre. - JOAN GÓMEZ

Un centenar d’alumnes d’Albesa van estrenar ahir la nova escola L’Àlber després d’anys de reivindicacions i posant fi a un llarg recorregut de reclamacions per denunciar el mal estat i la falta de seguretat de les antigues instal·lacions, de més de 60 anys. Aquest equipament s’ha construït en un solar de 5.000 metres quadrats i ha suposat una inversió de 3,6 milions d’euros. És d’una sola planta, amb nou aules, cuina, menjador i diversos espais lúdics, a més d’un espai per afavorir la psicomotricitat, una aula de música i una pista polivalent.

D’altra banda, a l’INS Terres de Ponent de Mollerussa l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) va penjar pancartes a les tanques del centre per reclamar-ne l’ampliació urgent, així com un ascensor. La falta d’espai no és un problema nou i el centre ja compta amb tres mòduls prefabricats on es porten a terme classes, tal com va explicar la seua directora, Roser Capell. Fa 2 anys va demanar instal·lar un altre mòdul amb quatre aules, que va ser denegat. A començaments d’any van tornar a sol·licitar-ho, però encara no hi ha hagut resposta. Aquest curs han hagut d’habilitar l’antic menjador com a aula. L’institut està pensat per a uns 250 alumnes i n’hi ha 500. Així mateix, les famílies de Rosselló també demanen un nou col·legi, perquè l’actual s’ha quedat petit i obsolet, segons va informar Catalunya Ràdio.D’altra banda, els quinze nens de Primària de la Sentiu de Sió van començar el curs al centre de serveis de la localitat perquè les obres de reforma de l’escola no han acabat. Està previst que estiguin llestes en un mes i mig.