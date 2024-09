El consell traslladarà serveis a l'edifici de la plaça Major de Tàrrega

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell de l’Urgell preveu traslladar a la primavera els serveis socials de l’ens comarcal a les oficines que tenia CaixaBank en un emblemàtic edifici situat a la plaça Major de Tàrrega número 5. El consell ha donat llum verda al projecte per adequar la planta baixa i el soterrani de l’edifici, catalogat com a BCIL i protegit perquè data de principis del segle XX, que es va adquirir a finals de l’any passat per 200.000 euros.

En aquest sentit, el president de l’ens comarcal, José Luis Marín, va destacar que el projecte té un pressupost de 190.000 euros i es licitarà en dos lots. La previsió és que s’adjudiqui al novembre perquè les obres puguin començar abans que acabi l’any i estrenar el nou equipament durant la pròxima primavera. Marín va explicar que “el projecte se centrarà a reformar l’interior de la planta baixa del local per adequar-lo per a les seues noves funcions”. Així, entre algunes accions, està previst convertir la zona dels caixers automàtics en uns petits espais d’atenció al públic amb mampares i el despatx del director es dividirà en dos espais, un es destinarà a sala de reunions i la resta a despatx per al responsable del servei.Quant al soterrani, s’aplicarà un tractament antihumitats i s’arreglaran algunes parets. Després, aquest espai es destinarà a arxiu de documentació.