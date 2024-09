Un centre d’estudis reobre l’antiga caserna de la Guàrdia Civil d'un poble de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Castelldans s’ha reconvertit en el centre British Formació. Així, British Formació és una empresa de formació amb llarga trajectòria al sector de l’ensenyament i amb més de 25 anys de presència a Mollerussa. Es troba en procés d’expansió cap a altres zones de Catalunya i Espanya. La seua oferta formativa està composta per cursos tant privats com gratuïts per a treballadors en actiu o aturats, així com autoescola per a tota mena de llicències i permisos, centre de reconeixement mèdic i tota mena de formacions a mida per a empreses.

Aquest dissabte l’empresa British Formació celebrarà la primera jornada de portes obertes al seu Centre-Residència de Castelldans. L’esmentada jornada estarà destinada a veïns, empreses i institucions que desitginconèixer de primera mà les instal ·lacions totalment renovades destinades a estudiants estrangers que estan cursant formació professional especialitzada en l’àmbit del transport de mercaderies i viatgers. D’aquesta manera, la finalitat és crear un punt de trobada entre empresaris i estudiants per nodrir de treballadors professionals del transport, en un sector on la demanda és extremament alta.