Ipcena denuncia una tala d'arbres autoritzada a Àger

L’entitat ecologista Ipcena ha denunciat penalment l’ajuntament d’Àger per un presumpte delicte contra el medi ambient per una tala d’arbres que es va portar a terme a començaments d’any per salvaguardar la muralla de la Col·legiata de Sant Pere i el dipòsit regulador d’aigua de la localitat. Els fets es remunten al mes de febrer passat quan després d’obtenir l’autorització de la direcció general de Patrimoni Cultural de la Generalitat, el consorci d’Aigües, els Bombers i Agents Rurals, el consistori va iniciar la retirada d’una vintena de pins de grans dimensions (Pinus halepensis) d’una parcel·la municipal ja que suposaven un perill a causa de la seua altura i inclinació. Existia risc que caiguessin a sobre de la muralla medieval i del dipòsit d’aigua, ja que les arrels dels arbres aixecaven el sòl i podien danyar l’estructura del vas regulador.

L’alcaldessa d’Àger, Mireia Burgués, en representació del consistori, està citada per declarar el pròxim dia 18 de setembre al jutjat número 3 de Balaguer, que instrueix aquest procés penal. Al seu torn, l’advocat del consistori, Toni Cudós, va apuntar que l’actuació estava “més que justificada i autoritzada atenent el perill que podien suposar els arbres”. Així mateix, va afegir que en els informes dels Agents Rurals es detalla que a la zona no es va observar cap nidificació d’aus ni que l’actuació per retirar els arbres causés cap molèstia greu a cap espècie salvatge.Membres de l’entitat animalista i mediambiental Daima van protagonitzar al febrer una protesta contra la tala d’arbres i van intentar evitar l’entrada de les màquines i dels operaris a la parcel·la municipal. Havien convocat una mobilització entorn del temple per evitar que es retiressin els pins i va ser necessària la presència dels Mossos d’Esquadra.L’objectiu del consistori és convertir aquest espai al voltant de la col·legiata de Sant Pere en una zona verda urbana i ordenar la mobilitat del trànsit, retirant els vehicles per crear una àrea lúdica, àmpliament reivindicada pels veïns. Està previst enjardinar la zona amb espècies pròpies de la vall d’Àger. També es contempla que les setmanes vinents s’iniciïn les obres de millora d’aquest parcel·la municipal.