Incendi en una fàbrica del polígon de Sidamon amb un vessament de sabó

Un incendi declarat en contenidors en una fàbrica de productes de neteja ubicada al polígon industrial de Sidamon va obligar aquest dilluns a la nit a tallar accessos a aquesta zona, davant del risc que hi hagués hagut un vessament de part de la producció. Així ho va explicar l’alcaldessa, Maria Dolors Tella, al lloc dels fets poc després que s’iniciés el foc. No obstant, finalment es va descartar cap risc químic, tot i que sí es va produir un vessament de sabó sense perill per a la població, segons els Bombers de la Generalitat.

Els Bombers van rebre l'avís de l'incendi a les 23.16 hores i hi van destinar fins a sis dotacions. L'última d'elles es va retirar cap a les 4 de la matinada.

L’empresa està especialitzada en productes de neteja industrial, per a l’automoció o el sector horeca (hostaleria, restauració i càtering), entre altres. Ara s’obrirà una investigació per analitzar les causes del sinistre, que no ha causat cap ferit.