Rosselló estrena el menjador social amb 8 persones i n'espera una vintena més

Els comensals que ahir van estrenar el servei de menjador social municipal per a persones grans. - JORDI ECHEVARRIA

Vuit persones van estrenar ahir el menjador social de Rosselló. En concret, cinc van degustar el menú al local de la Llar de Jubilats i a tres més els el van portar al domicili, va indicar l’alcalde, Joan Andreu Urbano. Va puntualitzar que s’espera els informes dels Serveis Socials perquè una vintena d’usuaris més puguin gaudir dels descomptes perquè el menú els surti a meitat de preu. El cost és de 6 euros i subvencionat surt per la meitat, va remarcar. “Aquest tràmit pot costar dos dies, així que per dijous esperem que el menjador aculli la trentena de comensals que al principi es van apuntar”, va dir l’alcalde.

Va dirigit a persones de la tercera edat majors de 65 anys i estarà obert de dilluns a divendres de les 12.30 a les 15.30 hores ja que a partir de les quatre de la tarda el casal acull altres activitats per a aquest sector de la població, com bingo i cursets. La intenció és que el menjar l’elabori una firma de càtering que servirà menús calents mitjançant contenidors isotèrmics. Els usuaris poden acudir al local o bé es poden entregar els menús als seus domicilis o a les famílies si tenen algun problema de mobilitat. Es garanteix la varietat d’aliments i una dieta equilibrada i adaptada a la tercera edat. La creació d’un menjador social era una de les promeses que Junts Impulsem Rosselló-CM havia fet durant la campanya de les municipals. La població s’afegeix a una dotzena de municipis que compten amb menjador social com Mollerussa, Aitona o Bovera, entre altres.