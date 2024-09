Vols en globus i degustació de carn de caça a la Fira del Caçador

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fira del Caçador de Tàrrega, que se celebrarà els dies 28 i 29 de setembre, posarà en relleu la carn de caça i estrenarà pujades gratuïtes en globus aerostàtic per gaudir de les vistes panoràmiques de Tàrrega. Aquestes són les principals novetats del certamen organitzat per la Societat de Caçadors de Tàrrega. El seu president, Josep Maria Setó, va destacar que un dels objectius de la vint-i-unena edició d’aquest any és “retre homenatge a totes les famílies que durant tant temps han cuinat la carn de caça”. Ho faran amb una degustació dissabte amb el xef Ivan Minguell i el segon concurs de cassoles. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va posar en relleu el certamen que “cada vegada ofereix més activitats i molt diverses” i va defensar que “la caça és una activitat fonamental per mantenir l’equilibri de l’ecosistema”.

Altres novetats de la fira seran les demostracions d’escultures en fusta amb l’equip oficial Sthil, una exhibició canina de la unitat canina de la Guàrdia Civil i una exposició sobre l’art de la taxidèrmia amb una col·lecció d’animals dissecats.La 21 edició de la Fira del Caçador s’inaugurarà el diumenge dia 29, a les 11.00 hores del matí, i comptarà amb el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig.

Jornada central diumenge amb activitats per a tota la família

La jornada central de la Fira del Caçador serà diumenge amb activitats durant tot el matí dirigides al públic familiar, amb el XV Concurs Nacional Caní, el 21 Màster de Sant Hubert, exhibicions de falconeria i d’equitació, competició d’agility, introducció al tir amb arc i de carrabina aire, entre altres propostes vinculades a la caça, la naturalesa i el món animal que es completaran amb expositors d’articles i vehicles de caça, artesania, alimentació i gossos caçadors. Per a la jornada de dissabte hi ha organitzada una xarrada sobre primers auxilis a gossos de caça i una demostració d’aparells de visió nocturna.D’aquesta manera, la Societat de Caçadors de Tàrrega organitza el certamen amb el suport de l’ajuntament, el consell de l’Urgell i la diputació de Lleida.