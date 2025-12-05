TRIBUNALS
Presó sense fiança per al detingut per l’atropellament mortal del Soleràs
La Fiscalia va demanar la mesura per al veí de Castelldans i el jutjat d’Instrucció 2 la va acordar. L’arrest es va produir dimarts després de 7 mesos d’investigacions
El jutjat d’Instrucció número 2 de Lleida va decretar dimecres presó provisional comunicada i sense fiança per al veí de Castelldans que va ser arrestat dimarts pels Mossos d’Esquadra per l’atropellament mortal d’un home de 82 anys el maig passat al Soleràs, com va avançar SEGRE ahir. La Fiscalia va sol·licitar que l’investigat ingressés a la presó i el jutjat ho va acordar, segons van informar fonts judicials. Està imputat per un delicte d’homicidi per imprudència greu.
Al maig passat
Els fets es van produir el matí del 17 de maig. La troballa del cos sense vida de l’home, J.M.G.F., la va fer un conductor a les 7.21 hores quan circulava per la travessia de l’entrada al poble (C-233), a escassos metres de la cooperativa, segons van informar llavors els Mossos. La víctima, que havia sortit a caminar, presentava un fort cop al cap. Al no poder determinar les causes de la mort –per l’absència de testimonis directes–, i davant del cop que tenia al cap, van obrir una investigació per aclarir el cas. La policia no va descartar llavors cap hipòtesi i es va sospesar que podria haver estat atropellat, pel lloc i les circumstàncies en les quals el van trobar.
La Unitat d’Investigació (UI) de l’Àrea Bàsica Policial Pla d’Urgell-Garrigues i l’Àrea Regional de Trànsit es van fer càrrec de les indagacions. A mesura que avançava la investigació van anar obtenint indicis, determinant que l’home va ser atropellat per un vehicle i no es va deure a una caiguda o a un problema de salut.
D’altra banda, no es descarta que en el transcurs de la instrucció de la causa judicial es puguin imputar altres delictes al sospitós, com el d’omissió del deure de socors, per no atendre la víctima, o el d’obstrucció a la justícia, en el supòsit que l’ara empresonat hagués comès l’atropellament i després hagués fugit.