La història de Pau Farré, ‘el Cacauero’ de Tàrrega que va salvar 45 persones de morir ofegades

Pau Farré Majoral, veí de Tàrrega conegut com el Cacauero pel seu ofici de venedor de cacauets, va ser un dels herois de la tràgica rubinada de Santa Tecla de fa 150 anys perquè va aconseguir salvar la vida de 45 persones evitant que morissin ofegades.

Altres personatges destacats per socórrer veïns van ser Gabriel Casals i molts soldats de Calatrava allotjats a la ciutat. Textos de l’època expliquen que “el Cacauero va salvar la vida de 45 persones i molts interessos en metàl·lic de les cases afectades, sempre nadant”. El 2015, l’Associació Guixanet va crear el personatge del Cacauero per deixar constància d’aquest fet heroic.

La matinada del 22 al 23 de setembre del 1874 es va produir la rubinada de Santa Tecla, el segon episodi d'avingudes més mortífer de Catalunya després del de l'any 1962 del Vallès. La riuada va causar 575 morts a Catalunya, gairebé 400 entre l'Urgell, les Garrigues, la Segarra i el Segrià, afectant les conques dels rius Ondara, Corb, Sió, Francolí i Set.

Gravat de l’estat del raval de Sant Agustí després de la rubinada. - LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA

Ara, la Universitat de Lleida (UdL), juntament amb experts en riuades d’altres universitats, inicia un cicle de conferències per recordar la tràgica rubinada de Santa Tecla que fa 150 anys va matar 575 persones a Catalunya, unes 400 a Lleida (entre l’Urgell –293–, les Garrigues –56–, la Segarra –23– i el Segrià –11–), afectant principalment les conques dels rius Ondara, Corb, Sió, Set i Francolí. Carles Balasch, professor honorari de la UdL, destaca la importància de recordar els fets “per l’impacte que va tenir aquesta rubinada a Catalunya, tant per l’elevat nombre de morts com per l’important impacte econòmic al territori amb nombrosos danys materials. Es va rebentar l’incipient canal d’Urgell, el tren va quedar paralitzat durant mesos i la producció agrària va estar afectada durant molt de temps”.