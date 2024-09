La Seu es prepara per rebre el bisbe coadjutor

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

La cerimònia d’ordenació episcopal i presa de possessió de Josep-Lluís Serrano com a bisbe coadjutor, que se celebra avui a la Catedral de Santa Maria de la Seu a les 11 hores, compta amb afectacions al trànsit al centre històric de la ciutat, que es mantindran durant tot el matí. L’ajuntament de la localitat va informar ahir que les parades del mercat setmanal, que habitualment estan instal·lades a la plaça dels Oms, s’han resituat fins al carrer Fra Andreu Capella. Les places d’estacionament situades al Portal de Cerdanya i Sota Palau queden reservades per a les autoritats, mentre que la circulació rodada queda també restringida per accedir a la plaça de l’ajuntament i al Pati Palau. Així mateix, el consistori deixarà oberts els dos aparcaments de terra situats al costat del de Doctor Peiró.