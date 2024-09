Imputen a la Cooperativa Arbequina d'Arbeca per vendre de manera fraudulenta 105.000 litres d'oli d'oliva verge extra

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Cooperativa Arbequina d'Arbeca, juntament amb el seu gerent i un tècnic agrònom, han estat imputats pel Seprona (Servei de Protecció de la Natura) de la Guàrdia Civil de Lleida per presumptes delictes d'estafa, falsificació documental i contra el mercat i els consumidors. Segons la investigació, la cooperativa hauria comercialitzat de manera fraudulenta al voltant de 105.000 litres d'oli d'oliva verge etiquetats i facturats com si fossin verge extra durant la campanya 2022-2023.

L'alerta va sorgir el maig del 2023, quan les autoritats de la República Txeca van emetre una Alerta Ràpida de Frau Alimentari en relació a un lot d'oli d'oliva verge extra procedent de la cooperativa lleidatana. Les anàlisis organolèptiques realitzades per un laboratori reconegut pel COI (Consell Oleícola Internacional) van determinar que en realitat es tractava d'un oli d'oliva llampant, una qualitat molt inferior a la indicada a la factura i l'envàs.

El Seprona va obrir una investigació per comprovar l'alerta i va realitzar diligències amb organismes autonòmics competents en qualitat agroalimentària, relatives a la DOP Les Garrigues, sota la qual la cooperativa comercialitza els seus olis. La investigació va concloure que la diferència de preu entre l'oli d'oliva verge i el verge extra hauria suposat un benefici aproximat de 40.000 euros per a la cooperativa durant tota la campanya.

Imputats el gerent i un tècnic agrònom

Arran dels resultats de la investigació, el gerent i un tècnic agrònom de la Cooperativa Arbequina d'Arbeca han estat citats com a investigats pels presumptes delictes mencionats. El Seprona ha remès les diligències d'investigació al jutjat d'Instrucció 2 de Lleida i a la Fiscalia per a la seva tramitació.

Reacció de la cooperativa i la DOP Les Garrigues

Aquest diari va intentar obtenir sense èxit la versió de la cooperativa sobre els fets. Per la seva part, fonts de la DOP Les Garrigues, en què la cooperativa es troba inscrita, van indicar que des de la firma afectada els van comentar que no es tractaria d'una estafa, sinó que apuntaven a una mala conservació de l'oli. Van afegir que "és un cas que dona mala imatge però per a res no reflecteix la realitat".

El sector de l'oli d'oliva és un dels més importants a nivell agroalimentari a Catalunya, especialment a les comarques de Lleida. La DOP Les Garrigues és una de les denominacions d'origen protegides més reconegudes, que vetlla per la qualitat i l'autenticitat dels olis produïts a la zona. Casos com aquest posen en risc la reputació i la confiança dels consumidors en els productes amb segell de qualitat.