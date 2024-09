El turisme rural de Lleida vol la mateixa normativa que els pisos turístics

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Federació de Cases Rurals de Lleida va reiterar ahir la “competència deslleial” que pateix el sector amb la irrupció d’habitatges d’ús turístic. Segons el president d’aquesta entitat, Mario Mata, s’ha produït un creixement “desmesurat” que, assegura, ha comportat que aquest tipus d’allotjaments copin el 30% de l’oferta de la demarcació quan el turisme rural representa el 6%.

Per aquesta raó, demana una equiparació de les normatives ja que, per ara, els és impossible abaixar preus. Afegeix que, si la situació continua, es veuran abocats a “tancar definitivament”. De fet, han tancat la temporada d’estiu amb menys usuaris ja que el moment econòmic actual fa que es prioritzi el preu per sobre de la qualitat del servei.

Mata va afirmar que uns 4.500 habitatges de la demarcació han passat de ser residencials a ús turístic, situació que està tensionant molt el mercat i impedint l’arribada de nous habitants a les zones de muntanya. A més a més, respecte al turisme rural apunta que aquest tipus de pisos no han de complir els mateixos requisits tècnics perquè no es consideren una activitat econòmica i, per tant, no han d’assumir les mateixes despeses que ells.