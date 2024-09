Desmantellen una plantació de 'maria' al centre dels Omellons

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Nova operació contra el tràfic de marihuana a Lleida. En aquesta ocasió als Omellons, a les Garrigues, i en ple nucli d’un municipi de tot just 200 habitants. Els Mossos d’Esquadra van desmantellar ahir una plantació oculta en una casa del carrer Major en la qual van trobar 372 plantes de marihuana i 42 quilos de cabdells. El valor de la droga intervinguda superaria els 100.000 euros al mercat a l’engròs, segons la policia, que va arrestar un home de 29 anys i no descarta noves detencions.

La batuda antidroga és fruit d’una investigació oberta a començaments d’any al tenir coneixement que hi podria haver una plantació indoor de marihuana en una casa del poble. Les indagacions van permetre localitzar l’habitatge, al carrer Major. Van fer diversos dispositius de vigilància i van constatar que hi havia una anada i vinguda de vehicles i persones no vinculades a la localitat, la qual cosa va aixecar sospites al tractar-se d’un municipi petit. L’habitatge investigat comptava amb tres compressors d’aire condicionat visibles des de l’exterior i sortides d’aire, que s’utilitzen habitualment en plantacions indoor. A més, van comprovar que funcionaven sense parar, independentment de la temperatura exterior. Amb aquests indicis, agents de la Unitat d’Investigació de Mollerussa i de l’ARRO van efectuar ahir l’escorcoll. Van trobar una complexa infraestructura per facilitar el cultiu: set compressors i difusors d’aire, 45 llums i transformadors, 22 ventiladors, sis filtres extractors d’aire i fitosanitaris. També van comprovar que la llum estava punxada. Els investigadors van detenir el suposat vigilant i jardiner de la plantació, originari d’Albània i que era a la casa en el moment de l’escorcoll, pels delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. La investigació segueix oberta i no es descarten noves detencions.