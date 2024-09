L'alberg de Tàrrega rep en un any més de 250 pelegrins

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alberg municipal de Tàrrega ha rebut un total de 256 pelegrins en el seu primer any de funcionament. Les èpoques de més afluència de visitants han estat a la primavera i la tardor i, quant a la procedència dels usuaris, 136 (el 55 per cent) eren de Catalunya, 27 de la resta de l’Estat i 93 d’altres països com França, Alemanya, Irlanda i el Regne Unit. Aquest equipament s’ubica al complex de Cal Trepat i té catorze places, dutxes, lavabos i cuina.