Dos camions xoquen a l'A-2 a Ribera d'Ondara

Un xòfer va resultar ferit aquest dimarts al matí al xocar dos camions a l’autovia A-2 al seu pas per Ribera d’Ondara. L’accident es va produir a les 11.27 hores en direcció a Cervera quan, per causes que es desconeixen, dos camions van col·lidir per encalç. El conductor que anava al segon camió va quedar atrapat a la cabina i va haver de ser rescatat pels Bombers de la Generalitat, que van activar quatre dotacions. Va ser evacuat a l’hospital d’Igualada amb ferides de diversa consideració, segons va informar el SEM.

L’accident va obligar a tallar la via en direcció a Cervera i a desviar el trànsit per l’N-II, la qual cosa va provocar retencions de fins a dos quilòmetres. D’altra banda, ahir hi va haver dos accidents a l’interior de la ciutat de Lleida, al polígon Els Frares i a Rovira Roure.