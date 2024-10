La Fira del Torró estrena l'acadèmia de formació

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Agramunt aposta per professionalitzar la Fira del Torró estrenant l’Acadèmia del Torró, una jornada de formació per a estudiants del sector que se celebrarà divendres 11 d’octubre a l’Aula del Gust. Comptarà amb més de 60 participants i tres professionals de renom com Zoe Valero, que parlarà de tradició; David Gil, que se centrarà en innovació; i Josep Maria Ribé, que explicarà com introduir el torró en la pastisseria. Aquesta és una de les novetats de la 35 edició de la Fira del Torró i de la Xocolata a la Pedra d’Agramunt que se celebrarà els dies 12 i 13 d’octubre. Una altra novetat és la celebració del primer Campionat Nacional Torró Creatiu Mestre Àngel Velasco organitzat per Torrons Vicens. L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, va defensar que “el certamen és l’aparador més gran d’Agramunt i un dels principals pols d’atracció turística”.

El certamen reunirà més de 180 expositors, entre els 20 del Pavelló Dolç, els 31 del Pavelló Agroalimentari i 130 parades de productes alimentaris i artesanals als carrers. Al Pavelló Dolç hi haurà l’Aula del Gust amb demostracions de professionals com Saray Ruiz, Alexis García o Alberto Machado, i al Pavelló Agroalimentari hi haurà l’Aula del Tast, amb degustacions amb més de quinze productors. Repetirà l’Aula de la Xocolata i el Vi a l’Espai MerCAT.