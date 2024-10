Sol·liciten vuit anys per a un lleidatà acusat de violar una adolescent de 14

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia sol·licita una condemna de vuit anys de presó i sis de llibertat vigilada per a un lleidatà de 26 anys acusat de violar una adolescent de 14. Es preveu que el judici se celebri dimecres vinent a l’Audiència de Lleida.

Els fets haurien tingut lloc la matinada del dia 13 de juny de l’any 2021 quan l’acusat, la denunciant i altres persones tornaven als seus domicilis en el cotxe del primer després de passar una nit de festa en la qual van ingerir alcohol, segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic. Així, “després de deixar la resta de companys, el conductor va portar el cotxe fins a un descampat i allà, sense el consentiment de la noia, va abusar d’ella tenint accés carnal”. Per tot això, el Ministeri Públic considera que l’home és autor d’un delicte d’abús sexual amb la circumstància atenuant d’embriaguesa i sol·licita que se li imposi una condemna de vuit anys de presó, sis anys de llibertat vigilada, una ordre d’allunyament de 200 metres i de prohibició de comunicació per qualsevol mitjà durant sis anys, que no pugui tenir activitats o cap ofici que requereixi contacte amb menors durant 14 anys i que indemnitzi la denunciant amb 12.000 euros.

D’altra banda, demà està citat a declarar com a investigat un veí de Fondarella per un suposat delicte d’agressió sexual a una adolescent de 14 anys de la localitat que es va suïcidar el gener passat.

A judici per fer tocaments i assetjar una nena al carrer

■ L’Audiència de Lleida acollirà la setmana vinent un altre judici contra un acusat d’un delicte d’abús sexual a una nena en un cas que ha estat investigat pel jutjat d’Instrucció de Tremp. La Fiscalia sol·licita una condemna de dos anys i nou mesos de presó, tres anys de llibertat vigilada, una ordre d’allunyament de quatre anys, una indemnització de 2.000 euros i que no pugui treballar amb menors. L’acusat, segons la Fiscalia, va perseguir la víctima, la va agafar, li va demanar un petó i li va fer tocaments. La menor va aconseguir escapolir-se.