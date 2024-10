Polítiques contra la sequera de les quatre diputacions

Publicat per Segre REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

La sequera i les polítiques contra la falta d’aigua són una de les qüestions prioritàries per a les quatre diputacions catalanes. Així ho van manifestar ahir els presidents dels ens provincials en una reunió a Lleida, on també es va acordar incrementar la coordinació amb el Govern amb l’objectiu d’evitar possibles duplicitats d’inversions i ser més efectius en la cobertura de les necessitats detectades pels municipis. Joan Talarn (ERC) i els presidents de la diputació de Barcelona, Lluïsa Moret (PSC), Tarragona, Noemí Llauradó (ERC), i de Girona, Miquel Noguer (Junts), es van reunir amb el secretari de Governs Locals, Xavier Amor, per fixar les bases d’una interlocució efectiva i àgil. Els presidents van visitar les adoberies i la muralla del mateix Palau Provincial de Lleida, i van comptar amb les explicacions de Pilar Vàzquez.