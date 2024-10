Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

“Hem decidit viure amb dignitat, no només sobreviure, i hem alliberat aquest espai per garantir un habitatge digne” per a famílies del Pallars, va assenyalar ahir el col·lectiu Aixeta, que ha okupat un bloc de la Sareb a Rialp en el qual, a més de viure, es proposen d’oferir “activitats gratuïtes per a nens i joves del poble, com repassos escolars i jocs educatius”.