La Transsegre de Balaguer canvia la baixada de dissabte a diumenge per la previsió del temps però manté la festa

La Transsegre de Balaguer ha anunciat canvis d'urgència en el programa, modificant el dia de la baixada d'embarcacions, que passarà de dissabte a diumenge 13 de juliol. Aquest ajustament s'ha realitzat per la previsió meteorològica, que preveu un dissabte molt inestable, amb la presència d'una dana que deixarà xàfecs en qualsevol punt del territori, amb tempestes que podrien ser molt fortes i acompanyades de pedra.

Malgrat els canvis, la festa musical de tarda i nit segueix en peu pel mateix dissabte, amb un programa que inclou activitats que musicals, gastronòmiques per celebrar els 40 anys de la popular festa aquàtica.

Les activitats començaran divendres 11 de juliol amb una actuació de dansa i dels Diables Bèsties Ferèstegues de Balaguer al parc de la Transsegre, finalitzant la jornada amb sessions de DJ. Dissabte 12 serà el torn del plat fort musical amb el concert de Mago de Oz i diversos grups de versions que posaran el colofó a la segona jornada. El descens de les embarcacions, inicialment previst per dissabte, s'ha reprogramat per diumenge 13 de juliol a les 11.00 hores, realitzant-se des del Partidor de Gerb fins a Balaguer.

Més participació per al 40è aniversari

Durant la presentació oficial de l'esdeveniment, Gemma Guarné, presidenta de l'entitat organitzadora, va descatar que les inscripcions han augmentat respecte l'any passat, mantenint el format d'una única baixada per aquesta edició, tot i que han expressat la voluntat de recuperar el doble descens en properes edicions. Un altre dels atractius d'aquesta celebració especial serà l'estrena d'una cançó pròpia de la Transsegre, creada per Miquel Aige i Benjamí Felip, que ha estat descrita com "fresca i divertida".