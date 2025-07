La Transsegre ajorna la baixada pel risc de pluja

La Transsegre de Balaguer ha modificat el dia de la baixada de les embarcacions, que passarà a celebrar-se demà diumenge 13 de juliol al matí. Aquest ajustament es porta a terme per la previsió meteorològica, que augura un dia molt inestable, amb la presència d’una dana que pot deixar xàfecs en qualsevol punt del territori amb tempestes que podrien ser molt fortes i acompanyades de pedra. Malgrat aquests canvis, els actes musicals d’aquesta tarda i nit continuen endavant, amb un programa que inclou activitats musicals i gastronòmiques per celebrar els 40 anys de la popular festa aquàtica de la Noguera.

Els actes van començar ahir amb una actuació de dansa i dels Diables Bèsties Feréstegues de Balaguer al Parc de la Transsegre, acabant la jornada amb sessions de DJ. El plat fort musical del certamen està previst avui amb el concert de Mägo de Oz i diversos grups de versions que posaran el colofó a la jornada fins a altes hores de la matinada.

El descens de les embarcacions pel riu Segre, inicialment previst per a aquesta tarda, s’ha reprogramat per a demà a partir de les 11.00 hores. La baixada començarà a la zona del Partidor de Gerb fins al parc de la Transsegre de Balaguer. La verificació de les barques es farà a partir de les 9.00 hores des de l’estació de tren de Gerb i els tripulants hauran de sortir a partir de les onze del matí.

Aquest any la Transsegre arriba amb xifres rècord en la seua era postpandèmia amb la participació de 65 embarcacions que solcaran les aigües del riu Segre i més de 600 participants, la qual cosa representa una quinzena més de barques que la passada edició. El nombre de tripulants per barca es va restringir a deu per guanyar més seguretat en el descens. L’any passat l’organització ja va limitar el recorregut de la baixada al tram de Gerb a Balaguer, eliminant el clàssic tram entre Camarasa i Sant Llorenç de Montgai. Navegar per la reserva natural protegida de l’embassament de Sant Llorenç requeria un pla d’autoprotecció difícil d’assumir per l’entitat organitzativa de la Transsegre. Malgrat això, la Paeria de Balaguer ha assumit enguany part de l’organització amb l’objectiu que la celebració es converteixi en la festa major de l’estiu de la capital de la Noguera.