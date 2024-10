Les plantes de biogàs en tràmit plantegen tractar el 60% dels purins del porcí de Lleida

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Les plantes de biogàs que es troben en funcionament i en tràmit a Lleida sumen, almenys sobre el paper, prou capacitat com per processar gairebé tot els purins que produeix el bestiar d’engreix i gairebé dos terços, més del 60%, del que genera tot el sector.

L’efecte dels purins en el cicle de l’aigua fa anys que és el principal efecte secundari nociu de la intensa activitat ramadera, fins al punt que la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) estima que dos terços de les granges de la conca tenen efectes contaminants directes als aqüífers, una pol·lució que a Lleida deteriora una de cada quatre masses d’aigua juntament amb els residus agrícoles i els urbans.

La producció de biogàs com a alternativa al gas d’origen petrolífer, amb el purí com a principal matèria primera, s’obre camí com a nova línia de negoci que fa brollar desenes de projectes per la meitat sud de Lleida i per la Franja mentre planteja dos propostes als ramaders: reduir l’impacte d’aquest residu a l’absorbir-lo com a input productiu i oferir una via d’ingressos que arriba a assolir, en fase de proposta, els 10 euros per metre cúbic.

Tot, no obstant, sobre el paper, ja que està pendent de ser testada la viabilitat i la sostenibilitat, ambiental i econòmica, del dispositiu de transport que requereixen aquestes plantes. En qualsevol cas, a data d’avui es troben operatives a la demarcació sis plantes de biogàs: la de Tracjusa a Juneda, amb capacitat per processar 100.000 tones de purins a l’any i pendent d’una ampliació per a 50.000 més; la de Valoracions Agropecuàries de Miralcamp (110.000), la de Cycle O a Vallfogona (50.000), la de Granja Torre Santa Maria a la mateixa localitat, i de capacitat similar, la d’Ebrogás a Torres de Segre (15.000) i la de PorgaPorcs a Vila-sana (11.000). Sumen capacitat per processar un total de 336.000 tones.

Paral·lelament, set projectes més en tramitació plantegen absorbir gairebé un milió de tones: són les plantes de CIP a la Sentiu de Sió (400.000, més 100.000 d’altres residus agroalimentaris), de Naturgy a Torrefarrera (140.000), de Suma a Torregrossa (120.000) la de Vall Companys a Alcarràs (100.000), la d’un grup de ramaders d’aquesta mateixa localitat (70.000) i unes altres dos de projectades a Térmens (30.000) i Seròs, a les quals se suma el complex de tractament de purins de la Cooperativa d’Artesa (100.000).

D’aquesta manera, entre totes sumen capacitat per processar un total d’1,3 milions de tones de dejeccions, l’equivalència de les quals en volum seria d’1,62 milions de metres cúbics: això representa el 95 per cent de la producció dels 1,71 milions de places de porcí d’engreix de Lleida, al 79,4 per cent de la cabanya si se li uneixen les 303.000 mares i els verros i al 63,6 per cent si se li afegeixen la dels 1,15 d’animals de menys de 50 quilos.

El complex de la Sentiu gestionarà un terç del total

La planta de biogàs de Connect Bioenergy, controlada pel fons d’inversió CIP, a la Sentiu de Sió, ofereix gairebé la tercera part de la capacitat de processament de purins de les plantes operatives o en tràmit a Lleida, amb una estimació de 400.000 tones anuals, fet que equival a mig milió de metres cúbics. Aquest projecte, que preveu proveir-se de granges situades fins a quinze km, va superar dimecres el primer escull de la Comissió d’Urbanisme.