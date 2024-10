La festa dels comerços

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Els carrers de Tàrrega es van omplir la tarda i la nit de divendres de visitants en el marc de la novena edició de la Nit Boja, la festa major dels comerços de la capital de l’Urgell. Organitzada per Foment Tàrrega, l’associació de comerços i serveis de la ciutat, els establiments participants van presentar les novetats de la nova temporada de tardor-hivern amb diferents activitats i botigues obertes fins a mitjanit. Per incentivar les compres, oferien promocions que acabaven el mateix dia.

Entre les 18.00 i les 00.00 hores, el centre de Tàrrega va acollir fins a 15 desfilades i presentacions davant de diferents botigues com Asbert; una ruta de tapes amb 9 establiments gastronòmics, així com animacions i música en directe amb La Follia, Neon Dreams o Pia Band, alguns amb joves talents, que van complementar les actuacions del Gyas Club, el Centre Esportiu Sant Jordi o la Coral Infantil Mestre Güell. No van faltar tampoc els Nans de Guixanet i el Grallinot dels gegants Tararots. A més hi va haver un photocall de 360º i un mirall màgic.

Molts comerços van oferir descomptes exclusius que els visitants van aprofitar tenint en compte que el temps va acompanyar. L’avinguda Catalunya es va tancar al trànsit per crear un espai per als vianants. La Nit Boja va estar organitzada per Foment Tàrrega amb el suport de l’ajuntament.