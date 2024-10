El Natures transforma l'Alzina en un escenari de dansa i arts plàstiques

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Fins a disset propostes artístiques van formar part de la programació del festival Natures, que va tancar la cinquena edició amb jazz a càrrec de Jaume Sanchis al saxo i Xavi Monge al piano. Així, el petit poble de l’Alzina de l’Aguda (Noguera), de tot just una vintena de veïns, es va transformar durant el cap de setmana en un singular escenari de dansa i arts plàstiques amb el paisatge rural de teló de fons. Els impulsors del festival, la ballarina i coreògrafa Olga Tragant i l’artista plàstic Jaume Amigó, van explicar que “els assistents han destacat, d’una banda, la gran qualitat de les obres i, per una altra, la proximitat de les actuacions”. De fet, “la bona sintonia entre públic, artistes i entorn és l’essència d’aquest festival”, va remarcar Tragant, que també va valorar aquesta edició del Natures com “la més nombrosa de la seua història per l’elevada afluència de públic”.

Amb l’objectiu d’oferir propostes més pròximes i, alhora, sobre memòria rural del territori, els organitzadors van oferir ahir al migdia una sessió d’històries sobre el forn comunal de l’Alzina, a càrrec de l’actriu Patrícia McGill i de la veïna Carme Marquilles. A la tarda, el festival va donar a conèixer les “obres conreades a l’Alzina” mitjançant un passeig amb el públic pels camps i boscos de l’entorn del poble, en un recorregut per les intervencions La trementina, de la Cia Berta Baliu; Descalçament, d’Irene Baró i Enric Camats; Será paisaje-Oler camino, de Natalia Jiménez i Arnau Millà; Les neurones de la natura, de Susana Malagón; Mimesis_Casa de Livia, de Paolo di Chiara, i Flor de Candela, d’Alfredo Guillamón, producte del programa de residències creatives per a professionals, que va arrancar el passat 21 de setembre. La ruta va culminar amb una acció artística col·lectiva per part de l’artista Alfredo Guillamón.El festival Natures, amb caràcter biennal, tornarà el 2026.