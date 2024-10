Maria Pilar Espax, nova delegada d'Empresa i Treball

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament d’Empresa i Treball ha nomenat Maria Pilar Espax Gaya com la seua delegada als serveis territorials de Lleida. Nascuda l’any 1979 a la capital del Segrià, Espax és llicenciada en Filologia Catalana a la UdL i ha desenvolupat la seua trajectòria professional a la docència pública. La seua incorporació al capdavant de la delegació de Lleida es preveu per a aquesta mateixa setmana. Substituirà al càrrec Vidal Vidal.

Espax va figurar en les últimes eleccions municipals, que van tenir lloc el 2023, com a segona suplent en la candidatura Aitona Primer-Ara Pacte Local, liderada per Rosa Pujol, actual alcaldessa de la localitat. Ho va fer com a independent. Quant als serveis territorials de la Catalunya Central, el Govern ha nomenat Ivet Castaño, que va ostentar el càrrec de directora territorial de Presidència a la Catalunya central, mentre que Maria del Mar Giné, fins ara cap de Territori de Roda de Berà, estarà al capdavant de la delegació de Tarragona.